الاتحاد الآسيوى يوافق على استبدال حارسى مرمى الهلال السعودى

تلقى الاتحاد السعودى لكرة القدم موافقة الاتحاد الآسيوى بشأن طلب نادى الهلال الذى يعانى 11 لاعباً فى صفوفه من الإصابة بفيروس كورونا باستبدال حارسى مرماه فى القائمة. وسقط فريق الهلال السعودى فى فخ التعادل السلبى أمام نظيره باختاكور الأوزبكى، فى المباراة التى أقيمت باستاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2020 التي تم استئنافها مؤخرا بعد توقف دام عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وقال موقع "سعودى" الرياضى، إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن السماح لنادى الهلال السعودى بتسجيل حارس مرمى بدلا من حارسيه المصابين بكورونا. وكشفت تقارير صحفية أن فريق الهلال كان في ورطة كبيرة خلال مواجهة باختاكور الأوزبكي فى دوري أبطال آسيا بعدما أكدت الفحوص الطبية تعرض ثلاثي حراسة المرمى عبدالله الجدعاني ونواف الغامدي ومحمد الواكد ثلاثي الحراسة للإصابة بفيروس كورونا. وانضم ثلاثي حراس المرمى إلى لاعبي الفريق المصابين بفيروس كورونا، حيث سيخضعون للعزل الصحي والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد القاري، وبهذا يصل عدد المصابين في بعثة الفريق الأزرق إلى 10 لاعبين، إضافة إلى سعود كريري الإداري.



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