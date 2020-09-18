مدير الصحة العالمية يعتبر كورونا فرصة لتشكيل مستقبل مشترك

أعرب تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، عن سعادته للمجهود المشترك للتعافي من فيروس كورونا، والاستمرار في الترابط العالمي، وغرد تيدروس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "مسرور للحديث عن إصدار منظمة الصحة العالمية بيان للتعافي من COVID19 في عالم واحد مشترك يسير على قمة الترابط العالمي. لقد أخذ الوباء الكثير منا ولكنه أيضًا تذكير بما يهم حقًا والفرصة لتشكيل مستقبل مشترك".



مدير الصحة العالمية على تويتر

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، دول العالم إلى الاستعداد للجائحة القادمة - في حالة حدوثها -، مشددا على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي على جاهزية أكبر.

وقال جيبريسوس - في تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن: "هذه الجائحة الحالية (كورونا) لن تكون الأخيرة، ويعلمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والجوائح هي بالفعل حقيقة من حقائق الحياة"، مضيفا أنه: "عند بداية الجائحة المقبلة يجب على العالم أن يكون على استعداد أكبر مما كان عليه هذه المرة".

وجدد دعوته الموجهة لحكومات دول العالم إلى الاستثمار بقدر أكبر في قطاع الصحة العامة.

جدير بالذكر أن العالم يواجه منذ يناير 2020، أزمة حادة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

ويشير إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 27.19 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما توفي 888326 آخرون جراء ذلك منذ ظهور أولى حالات الإصابة بالفيروس في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وقال تيدروس في إفادة صحفية بجنيف " هذا لن يكون آخر وباء".

