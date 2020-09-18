مصرع شابين غرقا فى نهر النيل بقرية أبو الريش شمال مدينة أسوان

لقى شابين مصرعهما غرقا بقرية أبوالريش شمال مدينة أسوان، اليوم الجمعة، وذلك خلال السباحة فى نهر النيل هربًا من حرارة الطقس ناحية كوبرى أسوان المعلق، وعلى الفور انتقلت قوة من شرطة المسطحات المائية ومباحث مركز شرطة أسوان لانتشال الجثامين حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
كانت محافظة أسوان، قد أصدر قراراً بمنع المواطنين من السباحة داخل مجرى نهر النيل، وخاصة فى بعض المنطقة المواجهة لكوبرى أسوان المعلق، وذلك بعد تزايد أعداد المواطنين الذين تعرضوا للغرق خلال الفترة الماضية، نتيجة سرعة السحب وحركة جريان المياه ووجود دوامات تمثل خطراً على أى مغامر بحياته يحاول السباحة فى هذه المنطقة.
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