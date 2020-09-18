اليوم السابع: 1.2 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء.. وتسهيلات جديدة من المحافظين

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها تصريحات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية التي أكد خلالها استقبال 1.2 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء بعد التسهيلات التي قدمها المحافظين، بالإضافة إلى نفى الحكومة لشائعة تخفيض رواتب الموظفين غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة. واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا.. - "التنمية المحلية": 1.2 مليون طالب تصالح.. تسهيلات جديدة من المحافظين فى مخالفات البناء.. القليوبية تخفض السعر بنسبة 55%.. الغربية 65%.. الدقهلية 45 %.. الإسكندرية وجنوب سيناء 50% بدلا من 40% - الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى حوار لـ"اليوم السابع": تراخيص لكل من يعمل فى المخلفات.. رسوم الوحدات السكنية للنظافة من 2 إلى 40 جنيها وربطها بفاتورة الكهرباء.. والدولة تحملت 10 مليارات جنيه للبنية التحتية للمنظومة.. وخطة قومية للحد من استخدام البلاستيك - الحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت فى أسبوع.. لا تخفيض لرواتب الموظفين غير المنتقلين للعاصمة الإدارية.. الدراسة ستبدأ فى مواعيدها.. و"المالية" تنفى زيادة ضريبة الدخل.. و"الصحة": لا صحة لتحميل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح كورونا التكاليف المالية - الحكومة تعلن دخول 9.5 مليون عداد كهربائى مسبوق الدفع الخدمة.. تركيب أكثر من 23 ألف عداد غاز فى مناطق الأسمرات وبشائر الخير.. وتوريد 3 ملايين عداد مياه مسبوق الدفع خلال 4 سنوات - 50 ألف طالب يسجلون بتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات.. السيد عطا: إعلان نتيجة تقليل الاغتراب منتصف الأسبوع المقبل.. و21 سبتمبر آخر موعد لتسجيل الرغبات - 50 سؤالا وإجابة تحدد "خارطة العام الجامعى".. تفاصيل إجراءات الوقاية من كورونا.. والتعليم الهجين والكليات العلمية بالجامعات - الشرقية فى المقدمة بـ 174 مرشحا.. هدوء فى ثانى أيام تقديم أوراق الترشح لانتخابات البرلمان - محمد المهندس يكشف أسباب عجلت بوفاة والده.. هنيدى كان يضحك فؤاد المهندس.. وتنبأ بنجومية محمد سعد - 411.5 مليون جنيه إجمالى الخطة الاستثمارية فى "البحر الأحمر".. إنشاء 2000 وحدة "سكن بدوى" كاملة التشطيب.. وتنفيذ مدينة الحرفيين بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب





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