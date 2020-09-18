رئيس الفيفا يصدم قطر: كأس العالم للأندية مهدد بالإلغاء

قال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إن بطولة كأس العالم للأندية هذا العام في قطر قد تتأخر أو تلغى بسبب جائحة فيروس كورونا، وفقا لصحيفة دايلي ميل البريطانية.

ومن المقرر أن تقام المسابقة ، التي تجمع أبطال الأندية من الاتحادات الإقليمية الستة ، في ديسمبر كجزء من استعدادات دولة الشرق الأوسط لاستضافة كأس العالم في عام 2022.

ومع ذلك ، فإن التأخير في مسابقات الأندية الدولية - مثل كأس ليبرتادوريس في أمريكا الجنوبية - يعني أنه يمكن تأجيلها إلى عام 2021 أو التخلي عنها تمامًا.

قال إنفانتينو: "عندما يتعلق الأمر بكأس العالم للأندية 2020 الحالية نظرًا لأن العديد من الاتحادات القارية أو بعض الاتحادات القارية لن تختتم على الأرجح دوري الأبطال حتى ديسمبر ، فمن غير المرجح أن يقام هذا الحدث في ديسمبر من هذا العام كما كان في الأصل مخطط ، مضيفا "لكننا نناقش ، ونراقب ، ونرى ما إذا كان يمكن استضافته في قطر ربما في بداية العام الجديد."

وأضاف رئيس الفيفا: "نريد بالتأكيد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا الاحتفاظ بها ، سنفعل ذلك بالتشاور مع جميع الاتحادات القارية وجميع الأندية المشاركة واتخاذ القرار الأفضل لكرة القدم"

وصرح إنفانتينو، انه اخبر مندوبين من 211 اتحادًا وطنيًا اجتمعوا لحضور مؤتمر FIFA 70 أن المنظمة تتمتع بصحة مالية جيدة على الرغم من الوباء .



