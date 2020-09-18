ليفاندوفسكي يتخطى رومينيجه في ترتيب هدافي بايرن ميونخ بالبوندسليجا

سجل النجم روبرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ رقما مميزا بعد أن احرز هدف فى تقدم البافارى على ضيفه شالكه بثلاثة أهداف دون رد فى الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب "آليانز آرينا" فى افتتاح مباريات الموسم الجديد 2020-2021، من الدورى الألمانى "البوندزليجا".

ذكرت شبكة "أوبتا" للاحصائيات، أن النجم البولندى رفع رصيده إلى 163 هدفا مع البايرن فى تاريخ البوندزليجا، ليتقدم للمركز الثانى تاريخيا للبافارى فى هدافى الدورى، متخطيا كارل هاينز رومينيجه (162 هدف).

ويحتل المهاجم التاريخى جيرد مولر صدارة هدافى بايرن ميونخ فى تاريخ الدورى الألمانى برصيد 365 هدفا.

ويدخل البايرن منافسات الموسم الجديد من البوندزليجا بروح معنوية عالية تحت قيادة المدير الفنى هانز فليك، بعد التتويج الموسم الماضى بالثلاثية التاريخية (دورى وكأس ودورى أبطال أوروبا)، للمرة الثانية فى تاريخه بعد موسم 2012-2013 تحت قيادة المدرب الأسطورى يوب هاينكس.

أما فريق شالكه يقيادة مديره الفنى ديفيد فاجنر فيسعى لبداية صفحة جديدة مع جماهيره فى الموسم الجديد، بعد أن أنهى الموسم الماضى محتلا المركز الثانى عشر، وسيغيب عن المشاركة فى إحدى البطولتين الأوروبيتين للمرة الأولى منذ سنوات عديدة.



ليفاندوفسكي



