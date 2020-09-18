جلسة لتحديد الراحلين عن بيراميدز بعد الكونفدرالية الأفريقية

يعقد مسئولو نادى بيراميدز، جلسة مع الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول، بعد بطولة الكونفدرالية الأفريقية، من أجل تحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق فى نهاية الموسم، لاسيما وأن بيراميدز علق البت فى معظم العروض التى تلقاها لاعبوه مؤخرًا، لحين استطلاع رأى الجهاز الفنى سواء الحالى أو الجديد الذى سيتولى المهمة خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش فى حالة رحيله، وذلك بعد الانتهاء من خوض منافسات بطولة الكونفدرالية.

من المقرر أن تقام مواجهتى نصف نهائي كأس الكونفدرالية التى تشهد تواجد بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر يومى 19 و20 أكتوبر المقبل، فيما تقام المباراة النهائية يوم 27 أكتوبر 2020.

وكان من المفترض إقامة نصف نهائى الكونفدرالية، بين بيراميدز وحوريا ونهضة بركان وحسنية أغادير من مباراة واحدة يوم 22 سبتمبر، على أن يقام النهائى 27 سبتمبر.

ويعود اليوم، الجمعة فريق بيراميدز، للتدريبات الجماعية، بعد فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة، عقب مباراة وادي دجلة، وحقق الفريق السماوى فوزًا على مضيفه غزلان دجلة بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الأربعاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الفريق السماوى ثلاث نقاط غالية لإستمرار صراعه على وصافة الدورى المصرى، فيما عاد غزلان دجلة للمنافسة من أجل الهروب من قاع الجدول وشبح الهبوط للمركز الثانى.

بهذا الفوز إرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 48 فى المركز الرابع، متساويًا مع المقاولون العرب صاحب المركز الثالث، ويقع الزمالك فى المركز الثانى برصيد 52 نقطة، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 27 فى المركز الخامس عشر، ليعود لصراع الهروب من قاع الجدول.

ويستع بيراميدز لمواجهة حرس الحدود المحدد لها يوم 21 سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في الجولة 28 من الدوري الممتاز.