رئيس لجنة مكافحة كورونا: مصر أول دولة وضعت أدوية التجلط فى بروتوكول العلاج

قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الأمل فى التخلص من فيروس كورونا، إما فى اكتشاف دواء شافى منه أو لقاح واقى، مشيرا إلى أن اللقاح يمر بالعديد من المراحل، أولها يبدأ فى المعمل، ثم الحيوانات، ثم على الإنسان، والتجارب السريرية لا تجرى مرة واحدة أو اثنين، بل آلاف المرات.

وأضاف حسنى، خلال مداخلة مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" الذى يذاع على قناة المحور: "مصر أول دولة وضعت أدوية التجلط في بروتوكول علاج فيروس كورونا، وسبقنا دول كبيرة في بروتوكول علاج جيد، وإحنا بدأنا التجارب السريرية بتاعتنا السبت الماضي ضمن عدة دول، وهى تجربة مشتركة مع دول أخرى، وفي دول عربية دخلت كمان فى عملية التجارب السريرية".

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: "بعض الناس بتقول إنها جالها الفيروس، وتاخد الدواء وتقول إنها خفيت، وتتعب بعد 3 شهور، وكل ده من غير ما تعمل مسحة أو تحاليل أو آشعة، والمناعة المكتسبة ضد كورونا قد تستمر لمدة 3 أشهر، ولابد أن يكون هناك تخصص وألا يحصل الشخص على الدواء من أى شخص بشكل عشوائى لأن ذلك قد يؤدي إلى نتيجة عكسية على المريض".

