كارتيرون يخسر أولى مبارياته مع التعاون السعودي في دوري أبطال آسيا.. فيديو

خسر فريق التعاون السعودي بقيادة مدربه الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون، (المدير الفنى السابق لنادي الزمالك)، أولى مبارياته مع المدرب الجديد في بداية مشواره وذلك أمام بيرسبوليس الإيراني في المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة القطرية "الدوحة"، ضمن منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.
جاء الهدف الوحيد للفريق الإيراني عبر بشار بنيان لاعب بيرسبوليس في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة يظل التعاون متصدرًا مجموعته بـ6 نقاط، متفوقاً على الدحيل القطرى بفارق الأهداف، حيث خسر الأخير أيضا اليوم أمام الشارقة الإماراتي.
ويعقد التعاون آماله على باتريس كارتيرون لتجاوز النتائج السلبية التى يعانى منها الفريق منذ استئناف النشاط الرياضي بعد توقف كورونا، حيث خسر 9 مباريات من أصل 10 خاضها بمختلف المسابقات.
وخاض فريق التعاون السعودي، تدريبه الأول أمس تحت قيادة كارتيرون مباشرة بعد توقيع عقود تدريب الفريق السعودي، مساء الخميس، بعقد لمدة عامين.
وقرر المدرب الفرنسي، الثلاثاء الماضي، فسخ تعاقده مع الزمالك ودفع الشرط الجزائى، لإدارة النادى المقدر بـ250 ألف دولار لقيادة فريق التعاون السعودى.
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