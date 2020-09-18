الولايات المتحدة تسجل 43468 إصابة و839 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 43,468 إصابة مؤكدة و 839 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وفق ما نشرت وكالة "واس".

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,656,799 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 197,116 حالة وفاة.