6082 حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالخارج

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بلغت 6082 إصابة، و253 حالة وفاة، و2052 حالة شفاء في صفوف جالياتها حول العالم.

وأفادت سفارة فلسطين لدى اليونان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - بإصابة أحد موظفي السفارة بفيروس كورونا، وأن وضعه الصحي مستقر ويخضع حاليا للحجر المنزلي، بعد أن أخذت السفارة جميع الاحتياطات الطبية والوقائية والفحوصات اللازمة لجميع موظفيها، وتعقيم السفارة وإغلاقها ليوم واحد، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في صفوف الجالية إلى 4 إصابات.

وأشارت سفارة فلسطين والقنصلية العامة لدى تركيا، إلى تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 31 حالة.

وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه تم تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في "شيكاغو"، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3650 إصابة، وأنه لم تسجل أية حالة وفاة جديدة لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 76 حالة.