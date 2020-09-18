بايرن ميونخ يدمر شالكه بثمانية أهداف فى افتتاح الدوري الألماني.. فيديو

سحق بايرن ميونخ، ضيفه فريق شالكه، بثمانية أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب "أليانز أرينا"، فى أولى جولات الموسم الجديد من الدوري الألمانى "بوندزليجا" 2020 - 2021، وأنهى بايرن ميونخ، الشوط الأول، متفوقا بثلاثية نظيفة، سجل سيرج جنابرى، هدف الفريق البافارى الأول، وأول أهداف الموسم الجديد من الدوري الألماني 2020 - 2021، ، بعد مرور 4 دقائق فقط، على بداية المباراة، ووأضاف ليون جوريتسكا، هدف البافارى الثانى، فى الدقيقة 19، واختتم النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى، ثلاثية بايرن ميونخ، فى الدقيقة 31، عن طريق ركلة جزاء.

وفى الشوط الثانى، نجح سيرج جنابرى، فى تسجيل هدفين أخرين، ليحقق "الهاتريك" الأول فى الدوري الألماني هذا الموسم، فى الدقيقتين 47 و 59.

وسجل توماس مولر، الهدف السادس، فى الدقيقة 69، ثم أحرز الوافد الجديد ليروى سانى، القادم من مانشستر سيتي الإنجليزي، الهدف السابع، فى الدقيقة 71.

واختتم اللاعب الشاب جمال موسيالا، صاحب الـ17 عاما، أهداف بايرن ميونخ، فى الدقيقة 81 من زمن اللقاء.

وبذلك نجح بايرن ميونخ، فى حصد أول 3 نقاط له فى الموسم الجديد من الدوري الألماني.

وكان الفريق البافارى، قد نجح فى تحقيق الثلاثية التاريخية الموسم الماضى، بعد تتويجه بلقبى الدوري والكأس فى ألمانيا، بالإضافة إلى دورى أبطال أوروبا.



