كشرى يتحدث عن انتزاع الفوز التاريخى لأسوان من الزمالك

عبر أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان، عن سعادته بالفوز التاريخي على الزمالك، فى المباراة التى جرت بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 بالدورى العام، حيث يعتبر انتصار اليوم هو الأول فى تاريخ تماسيح النيل على الفارس الأبيض، وبهذا الفوز أهدى أبناء أحمد كشرى درع الدورى رسميا للنادى الأهلى متصدر المسابقة والذى كان يحتاج نقطتين فقط لحسم درع الدورى العام هذا الموسم.

وقال كشري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، عقب المباراة :"كان عندي يقين بالفوز، يقين في مستوى لاعبي الفريق وفي قدراتي كمدرب، وأهدي هذا الفوز لشعب أسوان".

وثمن كشري تحقيق الفوز الثالث على التوالي قائلا: "بنفكر في كل مباراة على حدة، ونطوي صفحة المباراة عقب صافرة الحكم، إن شاء الله سيبقى اسوان في الدوري".

وتوج فريق الأهلى، رسميًا بلقب الدورى للموسم الحالى 2019 / 2020 وقبل نهايته بـ 7 جولات، وذلك بعد أن وصل للنقطة 72 معتليًا جدول ترتيب الدورى، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 55 بعد الهزيمة من أسوان.

هزيمة الزمالك من أسوان أوقفت رصيده عند النقطة 55، ليتوج الأهلى باللقب رقم 42 فى تاريخه، نظرًا لصعوبة وصول أى فريق للنقطة 72 حتى فى حالة تحقيق الفوز فى المباريات المتبقية بالمسابقة، في ظل خصم 3 نقاط من الزمالك في نهاية الموسم للانسحاب امام الاهلي، ومتبقي للزمالك 6 مباريات فقط. ويستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الثامنة من مساء غداً، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري، وتضم قائمة المارد الأحمر 21 لاعباً، هم: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني. وشهدت قائمة الاهلي لمباراة المقاصة دخول ياسر إبراهيم بعد تعافيه من فيروس كورونا الذى أبعده عن مباراة الإتحاد السكندري الأخيرة بالدوري التى أنتهت بالتعادل السلبي ، كما شهدت القائمة دخول حسين الشحات بعد تعافيه من جراحة "الفتاق" التى أجراها قبل عدة أسابيع كما دخل الحارس الصاعد حمزة علاء لتعويض غياب على لطفي الذى لم يتماثل بعد من فيروس كورونا.



