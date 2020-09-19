كارتيرون يفسر سبب رحيله المفاجئ عن تدريب الزمالك

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى الحالى لفريق التعاون السعودي، عن أسباب رحيله المفاجئ، عن تدريب الزمالك، وذلك خلال المؤتمر الصحفى عقب خسارة الفريق السعودي، أمام بيرسبوليس الإيرانى، فى الجولة الرابعة، من مجموعات دورى أبطال أسيا، وقال كارتيرون، فى المؤتمر الصحفى،:"عندما يقوم رئيس نادي بإقالة 25 مدربا خلال عامين، فإنها ليست مشكلة، وعندما يقرر مدرب الرحيل، بنفس الطريقة، فلماذا تكون مشكلة؟"، وأضاف المدرب الفرنسي، قائلا:"أنا ليس من المدربون الذى يقبلون على أنفسهم التعامل بشكل غير لائق، أريد العمل في ظروف طبيعية".

ورحل كارتيرون، عن تدريب الزمالك بشكل مفاجئ، بعد قيامه بسداد قيمة الشرط الجزائى، فى عقده، قبل أن يرحل لتدريب التعاون، بعقد لمدة عامين.

وخسر التعاون، مواجته أمام بيرسبوليس الإيرانى، بهدف وحيد، جاء عن طريق اللاعب بشار بنيان، فى الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يظل رصيد التعاون 6 نقاط فى وصافة المجموعة، متفوقاً على الدحيل القطرى صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، حيث خسر الأخير أيضا اليوم أمام الشارقة الإماراتى، فيما يحتل بريسبوليس الصدارة برصيد 7 نقاط.

ويعقد التعاون آماله على باتريس كارتيرون لتجاوز النتائج السلبية التى يعانى منها الفريق منذ استئناف النشاط الرياضى بعد توقف كورونا، حيث خسر 9 مباريات من أصل 10 خاضها بمختلف المسابقات.



