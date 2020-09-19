الإفراج عن أحمد حسن وزينب من قسم البساتين.. والمحامي: وصلوا المنزل

أكد حسب دحروج، محامى أحمد حسن وزينب، أنه متواجد الآن فى مكتبه بحضور هيئة الدفاع عن أحمد حسن وزينب، وهما 5 محاميين، مشيرا إلى أنه تم إخلاء سبيل موكيله من نصف ساعة تقريبا، وتوجها إلى منزلهما وهما الآن فى المنزل، وقال: "النائب العام أرسل عن طريق نيابة البساتين لاستخراج أحمد حسن وزينب وتم استجوابهما والحصول على تعهد منهما بإبعاد ابنتهما عن السوشيال ميديا، وتم إخلاء سبيلهما بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر: "القضية موجودة ومستمرة، وإخلاء السبيل لا يعنى انتهاء القضية، وما زالت التحقيقات جارية، وتوقعنا كهيئة دفاع عن المتهمين أن النيابة ستطلب إغلاق الدعوة، وهنا أسباب الإباحة وهى ألا تخرج خارج حد التقويم للطفلة".

وقال: "إنهما لا يقصدا التربح من الفيديو، ولكل الهدف هو توثيق المراحل العمرية للطفلة، وبيحصل أكتر من كدة فى البيوت المصرية، والموضوع كله كان هزار، ومجرد دعابة مع ابنتهما".



