الجيش الليبى يعتقل مجموعة مسلحة تختطف المواطنين لطلب فدية فى طبرق

نفذت شعبة الاستطلاع بالجيش الليبى فى منطقة طبرق عملية نوعية بعد توافر معلومات عن قيام مجموعة من المجرمين باحتجاز المواطنين من أجل طلب الفدية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقواذف، وبحسب " روسيا اليوم" اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش والمجموعة المسلحة التي حاولت الفرار، ولكن قوات الجيش تمكنت من القبض على المسلحين وتم تسليمهم إلى منطقة طبرق العسكرية.

وتشهد المناطق الواقعة جنوب طبرق عمليات اختطاف لبعض صيادي الطيور الجارحة وقاصدي المناطق الصحراوية بغرض التنزه، من قبل بعض العصابات الإجرامية الخارجة عن القانون بهدف ابتزاز ذويهم بغية الحصول على الفدية.