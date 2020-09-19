جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة 18/ 9/ 2020

أقيم اليوم، الجمعة، الموافق 18/ 9/ 2020 مباراتين فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين والثامنة والعشرين، بين حرس الحدود وفريق إنبى وحقق الحرس الفوز ليصل للمنطقة الدافئة بجدول الدورى، وفاز أسوان فوز تاريخى على الزمالك ليهدى درع الدورى رقم 42 للأهلى، حيث يحتل المارد الأحمر مقدمة جدول الدورى برصيد 72 نقطة، وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 55، وسيتم خصم 3 نقاط فى نهاية الموسم، بسبب الإنسحاب من مواجهة الأحمر فى الدور الأول.



جدول الدورى

حقق فريق حرس الحدود فوزًا غاليًا على إنبى بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المكس بالإسكندرية، منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم عبد الرحمن عامر لاعب إنبى فى الدقيقة 4، ثم أحرز عمرو الحلوانى هدف التعادل للحرس من ضربة جزاء فى الدقيقة 13، وفى الدقيقة 43 احرز الغانى نانا أنطوى هدف التقدم للحراس، وفى الدقيقة 70 نجح محمد شريف فى إحراز هدف التعادل للفريق البترولى الذى يخوض المباراة بـ 10 لاعبين من بداية الوشط الثانى، وفى الدقيقة 98 أحرز تونى جوميز لاعب الحرس هدف الفوز لفريقه ليقتنص الحرس 3 نقاط غالية.

وفى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء لحرس الحدود، ثم ألغاها بعد الرجوع لتقنية الفار، ومنح إبراهيم يحيى لاعب إنبى البطاقة الحمراء، لتعطيل هجمة خطرة للحرس.

بهذا الفوز يرتفع رصيد حرس الحدود للنقطة 29 فى المركز الثالث عشر بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدفاُ وتلقت شباكه 30 هدفاً فيما يحتل انبى المركز الثامن برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدف.

أسوان يحقق فوز تاريخى على الزمالك ويهدى الأهلى لقب الدورى

حقق فريق أسوان فوزا تاريخيا على نظيره الزمالك بهدف نظيف سجله إبراهيم جلال، فى المباراة التى جرت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ27 بالدورى العام، حيث يعتبر انتصار اليوم هو الأول فى تاريخ تماسيح النيل على الفارس الأبيض، وبهذا الفوز أهدى أبناء أحمد كشرى درع الدورى رسميا للنادى الأهلى متصدر المسابقة والذى كان يحتاج نقطتين فقط لحسم درع الدورى العام هذا الموسم.

بهذه النتيجة تجمد رصيد الزمالك عند 55 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط نهاية الموسمن بينما رفع أسوان رصيده إلى 34 نقطة.