شاهد صدمة أمير مرتضى وأوباما بعد خسارة الزمالك أمام أسوان

دخل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك، ويوسف أوباما لاعب الفريق فى صدمة كبيرة عقب الخسارة أمام أسوان بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الـ27 بالدورى العام.

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وحقق فريق أسوان فوزا تاريخيا على نظيره الزمالك بهدف نظيف سجله إبراهيم جلال، فى المباراة التى جرت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ27 بالدورى العام، حيث يعتبر انتصار اليوم هو الأول فى تاريخ تماسيح النيل على الفارس الأبيض، وبهذا الفوز أهدى أبناء أحمد كشرى درع الدورى رسميا للنادى الأهلى متصدر المسابقة والذى كان يحتاج نقطتين فقط لحسم درع الدورى العام هذا الموسم.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمود جنش في حراسة المرمي، أمامه الرباعي أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش واسلام جابر وفي الوسط طارق حامد وأمام عاشور، أمامهما مصطفى فتحي وأسامة فيصل وحسام أشرف وفي الهجوم مصطفي محمد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل وياسين مرعى ومحمد عبد الغني وحاتم محمد وحازم امام وسيف جعفر وكريم بامبو وكاسونجو وعمر السعيد.

فيما بدأ اسوان المباراة بتشكيل مكون من: مسعد عوض فى حراسة المرمى، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، محمد المرسى، سولمون منساه، محمد إسماعيل وكريم الطيب.

وعلى دكة البدلاء كل من: طلعت الجبلاوى، محمد خليفة، محمد رزق، أحمد عامر، محمد همام، فادى فريد، أوميد أوكرى، مصطفى البدرى، مصطفى دويدار.

التقى أسوان والزمالك 19 مرة في مسابقة الدوري منذ تأهل "زعيم الجنوب" للدوري الممتاز بداية التسعينات، فاز الزمالك في 13 مباراة وأحرز 42 هدفاً ولم يحقق أسوان أي فوز لكنه سجل 9 أهداف وفرض التعادل ست مرات.

الزمالك في المركز الثاني برصيد 55 نقطة من 27 مباراة أيضاً فاز في 16 منها وتعادل في 7 وخسر 4 وأحرز 37 هدفاً واستقبلت شباكه 20 مرة، بينما يدخل أسوان لقاء اليوم وفي رصيده 31 نقطة يحتل بها المركز التاسع بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 منها وتعادل في 10 وخسر في مثلها وسجل 33 هدفاً مقابل 39 في شباكه.

ولم يحصد أبناء الجنوب سوى 6 نقاط فقط من القلعة البيضاء على مدار تاريخ المواجهات كان آخرها بدون أهداف في لقاء الجولة الرابعة عشرة موسم 2016 – 2017، عندما كان عماد النحاس مدرب المقاولون العرب حالياً يتولى تدريب أبناء الجنوب.

حقق أسوان نتائج ممتازة منذ عودة الدوري تحت قيادة أحمد عبد المنعم "كشري" كان أخرها حصد 6 نقاط من لقائي الإنتاج الحربي (2 – 0) و طنطا (4 – 0) ليصل عدد انتصاراته إلى 3 في 10 مباريات مقابل 4 تعادلات وثلاثة خسائر.

