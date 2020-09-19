اتحاد الكرة: تسليم الدرع للأهلى فى آخر مباراة بالدورى

أكد الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اتحاد الكرة، أنه تم الاتفاق على تسليم النادى الأهلى درع الدورى فى آخر مباراة له هذا الموسم فى المسابقة، على أن يتم ذلك من خلال احتفالية فى الملعب كما يحدث فى أوروبا والدول المتقدمة كرويا، وقال نائب الجبلاية فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "مسألة الممر الشرفى لا يتدخل اتحاد الكرة فى هذا الأمر، ففى حالة رغبة أى ناد فى إقامته للأهلى بعد حسم الدرع فلا مانع ولكن اتحاد الكرة لا يتدخل فى الممرات الشرفية، لكن سيتم تسليم الدرع للأهلى نهاية الموسم".

فى السياق ذاته، هنأ اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، النادي الأهلي بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بدرع بطولة الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه. وقال محمد عبد السلام في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم"، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "مبروك للنادي الأهلي وجماهيره على التتويج بطولة الدوري"، مؤكدا: "سوف نقيم ممر شرفي للاهلي في مباراة اليوم بعد التواصل مع اتحاد الكرة".

ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأشار إلى أنه لا توجد أية عروض رسمية لمحمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الفيومي، مؤكدا: "لم نتلق أية عروض رسمية ولم نحدد سعر بيع اللاعب"، وأوضح: "لم نحدد تسعيرة بيع اللاعب حتى الآن وذلك كلام سوشيال ميديا ولم ندلي بمثل تلك التصريحات نهائيًا".

وأكمل: "هناك بعض الأندية الخليجية التي تسعى للتعاقد مع محمد إبراهيم، ولكن لم نتلق أية عروض رسمية". وعن مصير ايهاب جلال، المدير الفني للمقاصة، قال: "إيهاب جلال مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم، ولم نفاتحه حتى الآن بشأن استمراره مع الفريق الموسم المقبل".

وواصل: "سوف نعقد جلسة مع المدرب في نهاية الموسم، لحسم مصيره"، مؤكدا: "إذا كان عرض بيراميدز لإيهاب جلال مغريا للغاية فلن نقف في طريقه، حتى ولو كان يرتبط معنا بعقد لمدة 3 سنوات مقبلة".