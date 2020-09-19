الصحة تُلزم المدارس بقياس درجة حرارة التلاميذ قبل الصعود للباص المدرسى

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم قياس درجة حرارة كل تلميذ قبل صعوده للباص المدرسى، بعد استلامه من ولى الأمر، ضمانا لعدم وجود أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ووجهت الوزارة أولياء الأمور بعدم إرسال أطفالهم للمدرسة حال ظهور أعراض مرضية عليهم.

وقالت وزارة الصحة والسكان فى بيان، إنه سيتم مراعاة عدم تزاحم الطلاب فى الباص أو عند ركوبه مع الاستمرار فى تطبيق التباعد بين التلاميذ، مشيرة إلى أنه سيتم تطهير الحافلات المدرسية يوميا قبل استغلالها فى نقل الطلاب مع التهوية الجيدة بشكل يسمح بالتخلص من الكلور.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن وجود خطة تأمين طبى لطلاب المدارس منعا للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

