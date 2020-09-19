ترامب يتعهد بتوفير لقاح كورونا للأمريكيين خلال 24 ساعة من الحصول على موافقة

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن إدارته تتوقع الحصول على جرعات كافية من لقاحات فيروس كورونا لكل مواطن أمريكى بحلول أبريل 2021، ومؤكدا، أن تطوير اللقاح هو أولويتنا القصوى ونحن نتقدم بسرعة كبيرة بنجاح كبير، وعندما تتم الموافقة على اللقاح، سيتم توزيعه فى خلال 24 ساعة.

وقال ترامب، "بمجرد الموافقة على اللقاح، ستسلمه الإدارة للشعب الأمريكي على الفور.. وستتوفر مئات الملايين من الجرعات كل شهر، ونتوقع الحصول على لقاحات كافية لكل أمريكى بحلول أبريل 2021".

وتابع الرئيس الأمريكى، إن الأطباء والعلماء اللامعين فى الولايات المتحدة يعملون على مدار الساعة لإنتاج لقاح COVID-19 وأبلغ أن ثلاثة لقاحات فى المرحلة النهائية من التجارب السريرية.

وشدد ترامب على أن جميع اللقاحات المرشحة تخضع للمعايير الذهبية للتجارب السريرية مع التركيز الشديد على السلامة".

