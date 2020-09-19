قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن إدارته تتوقع الحصول على جرعات كافية من لقاحات فيروس كورونا لكل مواطن أمريكى بحلول أبريل 2021، ومؤكدا، أن تطوير اللقاح هو أولويتنا القصوى ونحن نتقدم بسرعة كبيرة بنجاح كبير، وعندما تتم الموافقة على اللقاح، سيتم توزيعه فى خلال 24 ساعة.
وقال ترامب، "بمجرد الموافقة على اللقاح، ستسلمه الإدارة للشعب الأمريكي على الفور.. وستتوفر مئات الملايين من الجرعات كل شهر، ونتوقع الحصول على لقاحات كافية لكل أمريكى بحلول أبريل 2021".
وتابع الرئيس الأمريكى، إن الأطباء والعلماء اللامعين فى الولايات المتحدة يعملون على مدار الساعة لإنتاج لقاح COVID-19 وأبلغ أن ثلاثة لقاحات فى المرحلة النهائية من التجارب السريرية.
وشدد ترامب على أن جميع اللقاحات المرشحة تخضع للمعايير الذهبية للتجارب السريرية مع التركيز الشديد على السلامة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يتعهد بتوفير لقاح كورونا للأمريكيين خلال 24 ساعة من الحصول على موافقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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