داليا إبراهيم بالحجاب بعد 3 شهور من إعلان اعتزالها.. صور

ظهرت الفنانة داليا إبراهيم بالحجاب من خلال صور نشرتها على حسابها الشخصى على "فيس بوك" وذلك بعد 3 شهور من إعلان اعتزالها الفن، وأثنى متابعوها على إطلالتها بالحجاب داعين لها بالتوفيق فى حياتها.

كانت الفنانة داليا ابراهيم قد أعلنت اعتزالها التمثيل فى يونيو الماضى من خلال بوست على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث كتبت :"قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة عدد من الدوبلاج شكرا"، حيث عملت داليا فى الفن لمدة 20 عاماً تقريباً إلا أنها فى الفترة الأخيرة اختفت بعض الشىء حتى أعلنت اعتزالها.

وخلال مشوار داليا ابراهيم الذى بدأته فى منتصف التسعينات شاركت فى العديد من الأعمال الهامة وخاصة على مستوى الدراما التلفزيونية وعلى رأسها "أهالينا" مع صابرين وهشام سليم وحسن حسنى، و"بوابة الحلوانى" الجزء الثانى، و"كناريا وشركاه" مع فاروق الفيشاوى وسمية الألفى ولوسى، و"الليل وآخره" مع يحيى الفخرانى و"الست أصيلة" مع فيفى عبده، و"عفريت القرش" مع فاروق الفيشاوى وبوسى وغيرها من المسلسلات.

وفى السينما شاركت فى أفلام "هارمونيكا" مع محمود عبد العزيز والهام شاهين، و"مبروك وبلبل" مع يحى الفخرانى ودلال عبد العزيز، و"القتل اللذيذ" مع ميرفت أمين والهام شاهين، و"كلمنى شكراً" مع عمرو عبد الجليل وغادة عبد الرازق وإخراج خالد يوسف عام 2010، وقدمت فيه أبرز أدوارها فى السينما وكان العمل هو الأخير لها على مستوى السينما.

خلال الـ 10 سنوات الأخيرة كان ظهور داليا إبراهيم على استحياء، حيث إنها بعد "كلمنى شكراً" انطلقت بقوة وشاركت فى أكثر من مسلسل مثل "أكتوبر الآخر" عام 2010 و"لحظات حرجة" و"حافة الغضب" و"ابن موت" عام 2012، وبعدها اختفت حتى شاركت فى احدى حلقات مسلسل "استيفا" مع عباس أبو الحسن، وأيضاً حكاية من حكايات مسلسل "جراب حواء" عام 2016 والذى كان الأخير لها فى مشوارها.



