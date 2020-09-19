حسن الرداد يتحدث عن شائعات انفصاله عن إيمى سمير غانم

أكد النجم حسن الرداد، خلال استضافته مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على فضائية دى إم سى، أن شائعات انفصاله عن زوجته النجمة إيمى سمير غانم موضوع محير من فترة كبيرة، حيث بدأ يسمع عنه في شهر العسل بعد زواجه منها، مضيفا أن هناك عددا من صفحات السوشيال ميديا هي السبب في ذلك للترويج لتلك الشائعة.





وقال الرداد إنه من محبى الاستماع إلى الأغانى الشعبية، خصوصا حكيم الذى يستمع إليه منذ صغره ويحب الأغانى المبهجة. وقالت زوجته الفنانة إيمى سمير غانم فى مداخلة أثناء لقائه إنها من فترة كبيرة لم تشاهد فيلم قوى زى "توأم روحى"، وتعتبره من أفضل الأفلام التى نفذت، مضيفة أن زوجها حسن الرداد ممثل مجتهد يليق فى أى دور يقوم به سواء كوميدى أو رومانسى أو أكشن.





وأعرب النجم حسن الرداد عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على فيلم "توأم روحى"، والذى يعرض حاليا في السينمات وحقق إيرادات عالية.

وأضاف خلال استضافته مع الإعلامى رامى رضوان إم سى الحمد لله: "ربنا كرمنا في الفيلم أكثر ماكنا نتوقع خاصة بعد طرحه فى ظل الظروف الحالية وتأجيله لأكثر من مرة بسبب فيروس كورونا".

وأكد: "مبسوط بردود فعل النقاد والجمهور خاصة أن النقاد لا يجتمعون على عمل بمفرده أنه جيد ولكن هذا ما حدث مع فيلم توأم روحى والذى أجمع عليه الكل بأنه عمل متميز نظرا للقصة الذى يتناولها".

وأشار الرداد إلى أنه انسبط من التعامل مع مؤلفة شاطرة بحجم أمانى التونسى ومخرج كبير بحجم عثمان أبو لبن الذى لم يبخل على العمل بأى شيء، مضيفا أنه كان من المفترض أن يجمع بينهم عمل عام 2007 بعد فيلم "خيانة مشروعة"، وتحدث معه بخصوص فيلم من بطولتى ولكن المشروع لم يكتمل.



