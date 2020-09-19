النيابة تطلب التقرير الكميائى حول مواد مخدرة ضبط بحوزة عاطل فى السلام

استعجلت نيابة السلام تقرير المعمل الكميائى، حول مواد مخدرة تم ضبطها بحوزة عاطل فى منطقة السلام، كما أمرت بسرعة إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

وكانت النيابة أمرت، باستدعاء الضابط مجرى التحريات فى واقعة القبض على عاطل لاتهامه بتصنيع والاتجار فى مخدر الأستروكس داخل منزله، لسماع أقواله.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة السلام يفيد بضبط عاطل داخل منزله بحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الإستروكس – 30 كيلو جرام "تنر" – زجاجة تحتوى على المادة الخام لتصنيع مخدر الإستروكس وزنت 100 جرام– كمية من اللفافات البلاستيكية الشفافة معدة للتعبئة – مقص معدنى – ماكينة لاصق بلاستيك – 2 لاصق شفاف – ميزان حساس – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.



