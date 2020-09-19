استئناف مباريات دور الـ 16 ببطولة مانشستر للاسكواش بـ 4 مباريات مصرية

تستأنف اليوم السبت، منافسات دور الـ 16 ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 70 ألف دولار، حيث شهدت البطولة تفوقاً مصرياً كبيراً فى دور الـ 32، بتأهل 11 لاعباً ولاعبة من مصر،وتعد بطولة مانشستر أول بطولة فى اللعبة منذ توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضى بسبب وباء كورونا. وتأتى منافسات اليوم بمباريات الرجال كالتالى: كريم عبد الجواد x الانجليزى ديكلان جيمس مروان الشوربجى x الانجليزى أدريان والر على فرج x الفرنسى جريجور مارش بينما تأتى منافسات السيدات كالتالى: نور الطيب x الاسترالية دونا لوبان فى سياق آخر، أكدت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد عودة النشاط المقرر استئنافه منتصف سبتمبر الجارى ببطولة مانشستر، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأعلنت الرابطة مؤخراً مواعيد 7 بطولات مرتقبة وهي "مانشستر، CIB الدولية، بطولة مصر الدولية في الأهرامات، هونج كونج، الجونة الدولية وبطولة بلاك بول". وشددت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش ، فى بيان رسمى، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن جدول المسابقات سيكون معرضا للتعديل وفقاً للمتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، وأن منظمى البطولات سيكونوا مسئولين عن تطبيق البروتوكولات الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وكذلك سياسات السفر الدولية وإرشادات التباعد الاجتماعي، فيما ستقام المباريات خلال الفترة المقبلة دون حضور جماهيري حتى تتحسن الأوضاع.

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