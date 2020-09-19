واشنطن ترسل قوات إضافية لدعم قوات التحالف فى سوريا

أعلنت "عملية العزم الصلب" التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا عن وصول تعزيزات إضافية لحماية القوة التابعة للتحالف الدولي هناك، وقال بيان نشرته قوة المهام المشتركة - ونقلته قناة (الحرة) الأمريكية - إن "التعزيزات شملت وصول مركبات المشاة القتالية من نوع (أم2أي2 برادلي) إلى شمال شرق سوريا بهدف توفير الحماية للقوة التابعة لشركاء التحالف في معركتها المستمرة من أجل هزيمة داعش .

واعتبر البيان أنه على الرغم من الهزيمة الإقليمية التي مني بها التنظيم الإرهابي وتدهور قيادته، وبداية تراجع أيديولوجيته على نطاق واسع "لا تزال هذه الجماعات المتطرفة العنيفة تشكل تهديداً .. مضيفا أن "عودة ظهور داعش سيظل يمثل احتمالاً واقعياً للغاية، مالم يتم الاستمرار في الضغط عليه". وكانت القيادة المركزية الأمريكية قدأعلنت في بيان أمس الجمعة، أنها نشرت مركبات برادلي القتالية ورادار سنتينل، بالإضافة إلى زيادة وتيرة دوريات الطائرات المقاتلة فوق القوات الأمريكية، من أجل المساعدة في ضمان سلامة وأمن قوات التحالف.

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