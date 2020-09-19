السينما تبعد محمد هنيدى عن المشاركة فى دراما رمضان 2021

استبعد النجم محمد هنيدى مشاركته فى دراما رمضان 2021 المقبل، بعدما قرر أن ينشغل الفترة المقبلة بالسينما، حيث انتهى مؤخراً من تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس"، مع المخرج شريف عرفة، والذى دخل غرف المونتاج والمكساج ليصبح جاهزاً للعرض مباشرة.

ورغم الإعلان عن جزء ثانى من مسلسل "أرض النفاق" الذى قدمه هنيدى العام قبل الماضى إلا أن هنيدى قرر الابتعاد عن الدراما حتى الآن والانشغال بالسينما، حيث ينتظر استكمال تصوير فيلمه "كينج سايز" والذى صور منه 4 أيام فقط، وتوقف الفيلم بسبب ضيق الوقت ، فضلا عن أن الانشغال باعمال الجرافيكس تحتاج وقت كبير.

يشار إلى أن فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، صابرين، بيومى فؤاد، محمد جمعة، محمد ثروت، وأخرون، تـأليف كريم حسن بشير، اخراج شريف عرفه، ولم يتمر تحيدد موعد لطرحه، خاصة أن السينمات مازالت تستقبل الجمهور بطاقة 25% حتى الآن، وهو ما يجعل صناع الفيلم يؤجلون طرحه.



