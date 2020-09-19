موجز التريندات من تلفزيون "اليوم السابع": هاشتاج السيسى_قوتنا_وقدوتنا يتصدر

قدم تليفزيون "اليوم السابع" موجزا مخصصا لأهم التريندات والأحداث التى اهتم المصريون بها على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى، حيث تصدر هاشتاج #السيسى_قوتنا_وقدوتنا، قائمة ترند تويتر فى مصر، بعد ساعات من تدشينه للتأكيد على قدرته على العبور بمصر من عنق الزجاجة، والوصول بيها لبر الأمان ووضعها فى مصاف الدول الكبرى.

وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، لإعلان الدعم الكامل للرئيس السيسى في مواجهة الإرهاب والتصدى لدعوات التحريض التى تنادى بها الجماعة الإرهابية للنزول والتظاهر، وزعزعة استقرار الوطن.

أما التريند الثانى خاص بقضية حبس اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، حيث أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين أحمد حسن وزوجته زينب، بكفالة مالية قدره 40 ألف جنيه، وتكليف المجلس القومى للطفولة والأمومة باستمرار متابعة حالة ابنتهم.

وكانت النيابة العامة استكملت استجواب المتهمين، اللذين تعهدوا خلال الاستجواب بحسن رعاية بنتهم، وعبرا عن ندمهم على ما ارتكبوه في حقها، وعدم تكرار الفعل ده مستقبلًا، وطلبوا إخلاء سبيلهم لصغر سن بنتهم المجني عليها وولايتهم عليها.

التريند الثالث هو موافقة روسيا على استخدام عقار كورونافير فى علاج المرضى اللذين يعانون من إصابات خفيفة لمتوسطة بمرض كورونا بالعيادات الخارجية مع إمكانية توفير الدواء فى الصيدليات أنحاء البلاد الأسبوع القادم على أقرب تقدير.

وتأتي الموافقة على استخدام كورونافير كعلاج بوصفة طبية بعد إجازة دواء روسي آخر، وهو أفيفافير، فى مايو، العقار المتاح فى المستشفيات منذ يونيو لكنه غير متوفر حتى الآن بالصيدليات.

والتريند الرابع كان من نصيب ترشيحات مدرب القلعة البيضاء، والذى كشف عنها مرتضى منصور رئيس الزمالك في تصريحات لقناة النادى.

وأوضح رئيس الزمالك أن هناك 4 مرشحين لتدريب الزمالك هم فيريرا وباتشيكو وجروس وكالديرون وجميعهم موافقين على تدريب الزمالك ، وأوضح أن قائمة المرشحين كانت بتضم 25 مدرب لكن اللجنة المكلقة بإدارة الملف استقرت على الاسماء للاربعة علشان سبق ليهم تدريب الزمالك وعندهم خلفية عن الفريق.

والتريند الخامس كان من نصيب الفنان أحمد العوضى، اللى تصدر مواقع السوشيال ميديا بعد لقاء تليفزيونى تحدث فيه عن حياته وشغله.

ونالت الحلقة إعجاب الكثير بعد تصريحات أحمد العوضى الجريئة عن زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز عن بداية تعارفهما وكواليس بداية قصة الحب وصولا لزواجهم.

التريند السادس عن أغنية "عدى الكلام" للنجم المغربى سعد لمجرد، والذى طرحها منذ شهرين، من كلمات أمير طعيمة و‏ألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما.

وحققت الأغنية أكثر من 64 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، بعد طرح الكليب اللى تم تصويره في سيرك شهير ‏بالعاصمة الفرنسية باريس، واستغرق تصويرها يومين، وتضمنت مشاهد أكشن وألعاب السيرك المتنوعة‎‏ .

التريند الأخير كان من نصيب فرخة استقبلها طبيب بيطرى بسفاجا في حالة إعياء شديد وتعانى من كسر.

وبالاتفاق مع مالكها "سويسرى الجنسية" تم إجراء عملية تكلفتها 7 آلاف جنيه لتركيب شرائح ومسامير ووضعت تحت الملاحظة وتركيب محاليل ليها بديلًا عن الطعام، وستظل الفرخة في الجبس لمدة شهرين ومن المفترض انها تعمل جلسات علاج طبيعي تتراوح بين شهرين و3 أشهر حتى تستطيع المشي دون تعرضها لإعاقة حركية.

