"خطاب التكليف والعقد" يمنعان خماسية الجبلاية من نشر خطابات الفيفا

رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، الاتهامات التى توجه لهم بإخفاء الخطابات التى يرسلها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أو تعمد عدم نشرها، وقال مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن خطاب التكليف من الفيفا وكذلك العقد الذى وقعته اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد، يحظران نشر أى خطابات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، مضيفا أن خطاب التكليف أيضًا ينص على أحقية الفيفا في عمل تقييم شامل للجنة بصورة شهرية من أجل الوقوف على مستوى أعضائها في إدارة الاتحاد.

من ناحية أخرى، تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إقامة ممر شرفى لفريق الأهلى عند حسم فوزه بدرع الدورى الممتاز هذا الموسم، حال تعذر تسليم درع الدورى له فى احتفالية داخل الملعب لأسباب تسويقية تتعلق بالشركة الراعية، وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية تتجه لإقامة ممر شرفى للأهلى من جانب المنافسين عن طريق مطالبة مراقب المباراة لهم بذلك، موضحين أن السيناريو الأول يتمثل في إقامة ممر شرفي في المباريات المتبقية للأهلي بعد حسمه الدوري بشكل رسمى، أما الثاني فيتمثل في إقامة ممر شرفي في المباراة الأخيرة فقط للفريق الأحمر بالبطولة المحلية.

ويحتاج الأهلى نقطتين فقط من المباريات الست المتبقية له بالدورى حتى يحسم فوزه رسميا باللقب رقم 42. من ناحية أخرى، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أنه سيتم مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم الدولى فيفا خلال الأيام القليلة المقبلة للحصول على موافقة بتطبيق تقنية حكم الفيديو var فى مباريات كأس مصر المقبلة.. وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أنه بعد الحصول على موافقة ifab بتطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى، من حق اتحاد الكرة تطبيق التقنية فى مباريات كأس مصر ولكن يشترط إخطار الـifab بتطبيق التقنية فى أى بطولة أخرى محلية تنظمها مصر وهو إجراء روتينى فقط. وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدورى الممتاز فيما عدا الجولة الـ34 والأخيرة، وتضمن جدول المواعيد جميع المباريات المؤجلة فى المسابقة وعلى رأسها مباريات المصرى أمام الإسماعيلى والاتحاد السكندرى، إضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور الـ16 لبطولة كأس مصر والتى تجمع الاهلى أمام الترسانة يوم 30 سبتمبر والزمالك أمام سموحه يوم 5 أكتوبر المقبل وأيضا مباراتين من دور الـ8 للبطولة. وصرح حسام الزناتى، مدير مسابقات الجبلاية، أن هناك عدة أسباب لعدم إعلان مواعيد الجولة الأخيرة، فى مقدمتها الرغبة فى إقامة المباريات المؤثرة نتائجها فى هبوط بعض الفرق فى توقيت واحد، وكلما اتضح الموقف تقلص عدد هذه المباريات مما يسهل اقامتها فى توقيت واحد، و أضاف مدير إدارة المسابقات بالاتحاد أنه فى كل الأحوال ستقام الجولة الأخيرة قبل نهاية أكتوبر المقبل.



