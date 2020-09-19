ترامب يتهم روسيا بسرقة معلومات عن صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لديها صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت "خارق للغاية"، وأضاف أنه أسرع بكثير من الصاروخ الذى اتهم روسيا بسرقة معلومات عنه من إدارة أوباما، وقال ترامب، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، "يقول بعض التفهة: يبدو لى أنه يكشف عن معلومات سرية. "لا. كل ما فعلته هو إخبار العالم بأننا نملك أقوى سلاح، لكنني لا أقول حتى ما هو نوع السلاح. آمل ألا نضطر أبدًا إلى استخدامه. لدينا صاروخ خارق سرعته بسرعة الصوت أسرع بخمس مرات من الصاروخ التقليدي. وسرقت روسيا هذه المعلومات من إدارة أوباما، وصنعت صواريخها الخاصة".

وأكد ترامب أنه الآن، طورت الولايات المتحدة صاروخًا أسرع، وأضاف: "لدينا الآن أعظم سلاح صنعه الإنسان على الإطلاق. لقد أحيينا الجيش ورفعناه إلى مستوى لم يكن أحد يعتقد أنه سيكون ممكنًا. وقلت إننا صنعنا أقوى سلاح عرفته البشرية. هذه حقيقة".

في الوقت نفسه، وفقًا للرئيس، هذا السلاح متقدم جدًا لدرجة أن روسيا والصين "تحسدان" الولايات المتحدة، وخلص ترامب إلى القول: "إنهم لا يعرفون ما لدينا، لكنهم يعرفون أن هذا شيء لم يسمع به أحد من قبل".



