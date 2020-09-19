فيلم Tenet ملحمة الخيال العلمى لكريستوفر نولان يخيب الآمال بإيراداته

رغم أن صناع السينما العالمية كان ينتظرون إعادة فتح دور العرض إلا أن الخوف أصابهم بعد الفتح مرة أخرى، حيث كان يضع أصحاب دور العرض أملا كبيرا على إيرادات فيلم "Tenet"، ملحمة الخيال العلمي لكريستوفر نولان، فكانوا يعتقدون أنه فيلم قوى وسيحدد مقاييس عودة الجمهور لدور العرض، لكن إيرادات "Tenet" كانت مخيبة للآمال فالفيلم حقق 6.7 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثانية، ما رفع عائداته المحلية إلى 29.5 مليون دولار، ومن هنا أعاد صناع العرض التفكير فى إعادة الفتح من الجديد.

فبعدما حصلت سينما ShowRoom على الضوء الأخضر لإعادة فتحها فى نهاية أغسطس بعدما رفع حاكم ولاية نيوجيرسى فيل مورفي القيود المفروضة على دور السينما، ويقول مايك سودانو ، الذي يمتلك السينما ، إنه على الرغم من أنه يمكنه تشغيل مصابيح القاعات مرة أخرى بعد تعتيمها لمدة ستة أشهر تقريبًا، إلا أنه متردد في البدء في الترحيب بالعملاء مرة أخرى.

وأضاف سودانو: "تحتاج دور السينما إلى ثلاثة أشياء لتحافظ على نفسها.. أرباح ، يحتاجون إلى أشخاص ويحتاجون إلى منتج. وللأسف لقد أثر هذا الوباء على الثلاثة ".

وحسب موقع variety سودانو غير متأكد متى سيبدأ في اتخاذ خطوات لإعادة الفتح، خاصة ان فيلم "Tenet" ، ملحمة الخيال العلمي لكريستوفر نولان التي كان العديد من العارضين يأملون أن تجذب الجماهير إلى دور السينما خلال فيروس كورونا، لكن لماذا لم يستطيع فيلم "Tenet" النجاح في ظل هذه الظروف الغامضة، هل لانه فيلم لا يستحق المشاهدة ام ان الظروف لم تساعدة؟.. هناك عدة أسباب نرصدها أدت إلى تلك النتيجة المخيبة لآمال صناع السينما..

1- لا يجب أن ننكر دور جائحة الكورونا في التأثير علي صناعة السينما في العالم ككل، وبالتالي التأثير علي كل فيلم يتم طرحه خلال الفترة الحالية التي لا يعرف احد مقاييسها حتى الان .

2- من المعروف ان افلام كريستوفر نولان من الأفلام المعقدة وبالتالي تحتاج إلى شريحة معنية من الجمهور، ومع تنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي فكانت الإيرادات المنخفضة منطقية.

3- تدور أحداث الفيلم حول نظريات فيزيائية خيالية، وبغض النظر انه موجه لشريحة معينة فالجمهور المتوجه لدور العرض حاليا يسعى للترفية وليس تلك النوعية التي ينتمي لها فيلم الفيلم.

4- الفيلم تدور أحداثه في إطار من الجاسوسية ورغم ذلك مشاهد الاكشن به تعد علي الأصابع.

وفيلم Tenet من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.