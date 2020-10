تعليقات إيجابية على مسلسل Away بسبب الحبكة الدرامية

ينقسم متابعى منصة نيتفلكس إلى الكثير من المجموعات، ولذلك تسعى دائما المنصة إلى التنوع والتناغم بين كل أنواع الدراما المفضلة للجميع، وكانت قد طرحت المنصة مسلسل Away يوم 4 سبتمبر الجارى، ولقى العمل الكثير من التعليقات الإيجابية منذ بدء الإعلان عنه، وذلك بسبب الحبكة الدرامية الجديدة التى طرح بها المسلسل الجديد، الذى تكون من 10 حلقات طرحت دفعة واحدة على المنصة، ووصلت مدتها إلى نحو 43 دقيقة.

مسلسل Away درامى من الدرجة الأولى، حيث إنه يلعب على أعصاب المشاهد منذ أولى حلقاته، جنبا إلى أنه يلعب على مشاعر وتعاطف المشاهد، مع قصة الفريق الذى تكون من 5 أفراد مختلفين فى الشكل والموضوع، تحت قيادة الممثلة العاليمة هيلاري سوانك، إيما جرين.

الإثارة تبدأ منذ الدقائق الأولى فى العمل، حيث الاستعدات للسفر لمريخ، ورحلة كل من طاقم الفريق فى الاستعداد عن التخلى عن أفراد أسرته والابتعاد عنهم، فاستطاع مؤلف العمل أندرو هينديركر أن يستحوذ على تركيز واهتمام المتابع.

أما عن التصويرفبالرغم من استخدام المؤثرات البصرية فى أغلب مشاهد العمل بسبب وجودهم فى الفضاء الخارجى، إلا أن اللقطات الحية فى العمل تميزت بـ الألوان الواضحة والكادرات المتميزة، العمل فى المجمل يستحق المشاهدة، بالرغم من عدم حصوله على تقييمات مرتفعة، ألا أنه ممتع.

مسلسل Away للمنتج التنفيذي جايسون كاتيمس (Friday Night Lights) الذى طرح على نيتفلكس، ويدور مسلسل Away في إطار دراما مثيرة وعاطفية على نطاق ملحمي، حيث تستعد رائدة الفضاء الأمريكية إيما جرين (هيلاري سوانك) لقيادة طاقم دولي في أول مهمة إلى المريخ، يجب عليها التعايش مع قرارها بترك زوجها (جوش تشارلز) وابنتها المراهقة (طليثا بيتمان) وهم في أمس الحاجة إليها، ومع تطور أحداث رحلة الطاقم إلى الفضاء، تتعقد ديناميكية الشخصيات وتتفاقم تأثيرات الابتعاد عن أحبائهم على الأرض، يظهِر مسلسل Away أن الوصول إلى النجاح، يجبرنا أحيانًا أن نترك عائلتنا خلفنا.

مسلسل Away من بطولة هيلاري سوانك، جوش تشارلز، تاليثا بيتمان، مارك إيفانير، أتو إساندوه، راي بانثاكي، فيفيان وو، مونيك كورنن.