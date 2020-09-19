رئيس اتحاد النقابات الفنية يناقش خطة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

تفقد رئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج عمر عبد العزيز ونقيب المهن السينمائية المخرج مسعد فودة مقر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، واستقبلهما السيناريست سيد فؤاد، وتمت خلال الجلسة مناقشة خطة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته العاشرة، بهدف دعم صناعة السينما التي توقفت تماما خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا لكنها ستعود بالتدريج من خلال المهرجانات وإنتاج المشاريع المؤجلة.

يذكر أن الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر سيكرم خلالها النجمة هند صبرى لمشوارها الفنى المتميز فى السينما العربية وأعمالها التى تعد قيمة فنية كبيرة فى السينما الأفريقية، وكانت هند قد شاركت في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في دورته الأولى فى 2012 ، كما سيتم تكريم المخرج الكبير علي عبد الخالق، الذى يعد من أهم مخرجى السينما المصرية فى فترة الثمانينيات وتعد أعماله علامات مضيئة سينمائياً .

وتضم اللجنة العليا للمهرجان في دورته العاشرة المنتج جابي خوري رئيسا وعضوية كل من الكاتب يوسف القعيد والمخرج مجدي أحمد على والدكتورة أماني الطويل واللواء طارق علام والكاتب مدحت العدل والسفير عزت سعد والخبير السياحي محمد عثمان والفنانين صبري فواز وسلوى محمد على.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ستقام دورته العاشرة في الفترة من 12 إلى 18 مارس 2021 وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارتي الثقافة والسياحة وبدعم من وزارتي الشباب والرياضة والخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وهيئة تنشيط السياحة.