القبض على موظفة بشركة سياحة اختلست 99 ألف جنيه

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط موظفة بشركة سياحة قامت بإختلاس 99 ألف جنيه من أموال الشركة محل عملها، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام.

تبلغ للإدارة من مسئولى إحدى شركات السياحة بقيام موظفة بالشركة المشار إليها بإختلاس مبالغ مالية من عهدتها بدون وجه حق .

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (موظفة حجز بشركة سياحة " شركة مساهمة مصرية " - مقيمة بالقاهرة ) بإستغلال موقعها الوظيفى وطبيعة عملها وإختصاصها الوظيفى كونها موظفة حجز بالشركة جهة عملها ومناط لها تحصيل مستحقاتها المالية لدى عملائها بموجب إذون إستلام نقدية موقعة منها نظير الخدمات السياحية المقدمة من الشركة وتوريد تلك المبالغ المالية لخزينتها ، وقامت بتحصيل مبلغ مالى قدره ( 99 ألف جنيه ) تقريباً من عملاء الشركة بموجب عدد ستة إذون توريد نقدية وإختلستهم لنفسها دون وجه حق .

أمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة وأبدت إستعدادها لرد المبلغ المستولى عليه لجهة عملها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



