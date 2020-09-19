مفاجأة.. تايسون يصف الخضروات بـ"السم" ويؤكد عدم تناولها نهائياً

أكد مايك تايسون ، نجم الملاكمة وبطل العالم السابق، أنه لا يتناول الخضروات أبدا، وأنه يعتبرها بمثابة السم، ويعيش فقط على اللحوم فى الوقت الحالي، منذ إعلان نيته فى العودة للمنافسات بعمر 54 عاما، وأنه يشعر بأنه أصبح لائقاً بدنياً للعودة للمنافسات منذ اتباعه نظاما غذائيا يحتوى فقط على اللحوم.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مايك تايسون، الذى أعلن عودته للمنافسات بعمر 54 عاما فى يونيو الماضى، قال، "أدركت أن الأشياء المفيدة للآخرين، مثل اللفت والخضروات والتوت، حقاً سامة بالنسبة لى الآن، وبعدما أقلعت عن تناولها شعرت بتزايد القوة فى جسدى، أنا فقط آكل اللحوم الخالية من الدهون، وأشياء برية، وبدأت أشعر بأنني لائق جدا للمنافسات".

وأضاف تايسون، "النظام الغذائى النباتى ساعدنى على الإقلاع عن المخدرات، وأتاح لى الفرصة لأعيش حياة صحية، فإننى كنت أتناول جميع المخدرات والكوكايين لدرجة أننى حينها كنت بالكاد أستطيع التنفس".

وتابع تايسون، "ولكن رغم مساعدة هذا النظام الغذائى فى منحى حياة صحية إلا أننى توقفت عنه تماما منذ عام، عندما قررت العودة للمنافسات، لأننى أدركت أن تلك الخضروات بمثابة السم بالنسبة لى فإنها تجعلنى ضعيفا، وعندما أتناول اللحوم فقط أشعر بأننى قوى جسمانيا".

وكان تايسون الذى أعلن تعليق قفازاته في عام 2005، تم تشخيصه على أنه سمين إكلينيكيًا في عام 2009، بسبب أكله اللحوم وشرب الكحول بانتظام، وبعد عام ، تخلى تايسون عن اللحوم لصالح أسلوب حياة نباتي ليستعيد جسده الصحى من جديد.



