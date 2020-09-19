الداخلية توجه قوافل طبية لفحص نزلاء سجون المنيا ووادي النطرون

واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء السجون، وتوقيع الكشف الطبى على نزلاء منطقتى سجون المنيا ووادى النطرون، فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإرتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.

وجه قطاع السجون قوافل طبية (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية) إلى (منطقتى سجون المنيا ووادى النطرون ) بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية لهم وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى إستمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .



