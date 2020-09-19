تحطم طائرة شحن كينية بمطار آدم عدى الدولى فى العاصمة الصومالية مقديشيو

أكدت سلطات الطيران المدنى فى الصومال، اليوم السبت، تحطم طائرة شحن تابعة لشركة الخطوط الجوية الكينية "سيلفرستون آير" فى مطار آدم عدى الدولى بالعاصمة "مقديشيو"، وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه لم تعلن أي جهة حتى الآن عن وجود خسائر فى الأرواح، مضيفة إلى أن صورا تم اتخاذها من موقع الحادث أظهرت اصطدام قمرة قيادة الطائرة بحاجز خرساني على بعد خطوات من البحر.

وأشارت الشبكة إلى أن متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في الصومال كان من الحاضرين في موقع الحادث، إلا أنه لم يرغب في الإفادة بمزيد من التفاصيل في الوقت الحالي. يذكر أن مطار آدم عدي يعد مقرا للبعثات الدبلوماسية ومهبطا لرحلات المساعدات الإنسانية في الصومال التي تحاول إعادة بنائها بعد أن دمرتها ثلاثة عقود من النزاعات.



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