الجارديان تكشف عن معركة قبل الانتخابات الأمريكية بعد وفاة قاضية المحكمة العليا

تعهد ميتش مكونيل ، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ، بالمضي قدمًا فيما يتعلق بتعيين مرشح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ليحل محل روث بادر جينسبيرج في المحكمة العليا ، مما يمهد الطريق لمعركة سياسية استثنائية قبل ستة أسابيع فقط من يوم الانتخابات، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت الصحيفة إنه بعد وقت قصير من إعلان وفاة القاضية البالغة من العمر 87 عامًا ، أصدر الجمهوري بيانًا يزيل أي شك حول نيته ، على الرغم من أن الجدول الزمني للقيام بذلك ظل غامضًا بشكل ملحوظ.

وقال مكونيل في بيان "أعاد الأمريكيون انتخاب أغلبيتنا في عام 2016 وقاموا بتوسيعها في عام 2018 لأننا تعهدنا بالعمل مع الرئيس ترامب ودعم أجندته ، لا سيما تعييناته المتميزة في القضاء الفيدرالي. وأضاف "مرة أخرى سنفي بوعدنا". سوف يحصل مرشح الرئيس ترامب على تصويت على أرض مجلس الشيوخ الأمريكي.

واعتبرت الصحيفة أن وفاة أحد أبرز قضاة المحكمة العليا وأكثرهم شهرة في التاريخ الأمريكي أدى إلى تحويل موسم انتخابات متقلب بالفعل إلى معركة شاملة للسيطرة على كل فرع من فروع الحكومة. وأشار ترامب إلى رغبته في سرعة ترشيح قاض.

وأضافت الصحيفة أن من المرجح أن يُقابل القرار بغضب من الديمقراطيين ، الذين ما زالوا غاضبين من رفض مكونيل النظر في ترشيح باراك أوباما للقاضي ميريك جارلاند ليحل محل القاضي المحافظ أنطونين سكاليا ، الذي توفي قبل أشهر من انتخابات 2016. يعتقد المحللون أن القرار المثير للجدل - والتزام ترامب بتعيين قضاة "مؤيدين للحياة (رافضين للإجهاض)" في المحكمة - كان حاسمًا في فوزه الرئاسي المفاجئ في عام 2016.

وأدى تأكيد تعيين نيل جورسوش وبريت كافانو في المحكمة العليا لترامب إلى الحصول على أغلبية محافظة قوية في المحكمة. إذا نجح ترامب في تثبيت مرشح ثالث ، فإن الكتلة المحافظة ستهيمن على أعلى محكمة في البلاد ، على الأرجح لعقود قادمة.

