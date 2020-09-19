القبض على شخص بحوزته 49 ألف قرص مخدر بالمنيا

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 49 ألف قرص مخدر وسلاح نارى وذخائر بحوزة شخصين بالمنيا ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن المنيا من ضبط سيارة بدائرة مركز شرطة ملوى عثر بداخلها على مخبأ سرى به (طبنجة – عدد من الطلقات – عدد 49000 قرص مخدر لعقار التامول – عدد 2 لوحة معدنية – مبلغ مالى – عدد 3 هاتف محمول) بحوزة شخصين (عامل،مزارع ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة أسيوط)،وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



