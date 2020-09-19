مصرع مواطن وإصابة 5 فى مشاجرة بين عائلتين في قرية العديسات شرق الأقصر

شهدت قرية العديسات شرق الأقصر وقوع مشاجرة، ما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 5 فى مشاجرة بين عائلتين، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية العديسات شرق الأقصر، مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 5 آخرين وهم كل من "أحمد.خ.ا" 57 سنة، و"هشام.أ.خ" 30 سنة، و"النوبى.أ.خ" 40 سنة، و"عبد الرسول.أ.خ" 41 سنة، و"حازم.أ.خ" 24 سنة، وتم نقلهم لمستشفى أرمنت، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حده.

وكان قد نجح رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر بقيادة المهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، منذ يومين فى إخراج سيارة نقل ثقيل محملة بالرخام والجرانيت بشارع جسر السيالة من هبوط الأرضى، وذلك بالتعاون مع الحملة الميكانيكية والمعدات الثقيلة التابعة للمجلس، وتم إعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية بالشوارع المجاورة والبديلة لحين الإنتهاء من إصلاح مكان الهبوط.



