الأرصاد تتوقع طقس مائل للحرارة غدا وأمطار رعدية بسيناء والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد ، شبورة مائية صباحا و طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط غربا ، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75 % .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط غربا ، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة ، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة ، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة ، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة ، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 29 درجة.

ويشهد اليوم السبت شبورة مائية صباحا و طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 88 % .

كما يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.