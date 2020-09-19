الاتحاد يعلن سلبية نتائج "رابيد تيست" قبل موقعة ذئاب الجبل

أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان نادى الاتحاد السكندرى بسلبية نتائج "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، والذى خضع له اللاعبون والجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف المدير الفنى قبل 48 ساعة فقط من المباراة المرتقبة أمام المقاولون العرب، والمقرر لها غدا الأحد على ملعب الجبل الأخضر ضمن منافسات الجوله الـ28 من عمر الدورى الممتاز.

وكان الاتحاد قد تعادل مع الأهلى على ملعب برج العرب بدون أهداف، ويغيب عن اللقاء عماد السيد حارس المرمى وأحمد نبيل مانجة ومحمد أنور ومحمود رزق للإصابة بينما يغيب نور السيد كابتن الفريق بعد استبعاده بقرار من طلعت يوسف المدير الفنى لنهايه الموسم.

وكان طلعت يوسف المدير الفنى قد وجه الدعوه للجهاز الفنى واللاعبين ورئيس النادى محمد مصيلحى لمأدبة غداء بأحد المطاعم للم الشمل وتحفيز اللاعبين قبل موقعه المقاولون العرب.



ويستمر الدفع باللاعبين أصحاب الخبرات فى هذه المباراة الصعبة نظرا لحرص المقاولون العرب على الزحف نحو المراكز المتقدمة فى نفس الوقت يسعى الاتحاد لتحقيق الفوز للحفاظ على مكانته بجدول الدورى.

ورفض طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد فكرة الدفع باللاعبين صغار السن مؤكداً على أنهم مازالوا يحتاجون مزيداً من الوقت للدخول فى المباريات الرسمية بالدورى.



