رسميا.. فاتى يحصل على التصريح الطبى للمشاركة مع برشلونة

حصل أنسو فاتى مهاجم برشلونة الإسبانى على التصريح الطبى للمشاركة بالمباريات، بعد تعافيه من الإصابة العضلية، التى لحقت به خلال تدريبات فريقه عقب مشاركته الدولية مع المنتخب الإسبانى فى منافسات دورى الأمم الأوروبية فى بداية سبتمبر الجارى.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن أنسو فاتى حصل على التصريح الطبى للمشاركة بالمباريات، اليوم السبت، قبل مواجهة إلتشيه فى كأس خوان جامبر المحدد لها السابعة من مساء اليوم.

وكان المهاجم أنسو فاتي، قد انضم للتدريبات الجماعية لبرشلونة، أمس الجمعة، استعدادًا لمباراة إلتشى بكأس خوان جامبر، وهى مباراة، ينظِّمها النادى الكاتالونى سنويًّا على الكأس التى تحمل اسم مؤسسه.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، أول أمس الخميس، أن التشيلي أرتورو فيدال، الذى تأخر انتقاله إلى إنتر ميلان، والأوروجوانى لويس سواريز، الذى لا يزال مستقبله غامضًا مع الفريق، شاركا فى التدريبات أيضًا.

وكان كومان أوضح أنه سيعامل سواريز مثل أى لاعب آخر فى الفريق حال تعثر انتقاله، إذ إن هناك شكوكًا في إمكانية انضمامه إلى يوفنتوس بسبب تأخر إجراءات حصوله على الجنسية الإيطالية.

ومن المقرر أن يبدأ برشلونة مبارياته الرسمية فى الموسم الجديد 2020-2021، أمام فياريال فى الدوري الإسبانى، الأحد 27 سبتمبر، حيث تم تأجيل مباراته الإفتتاحية بالليجا بسبب إنهائه الموسم الماضى متأخرا، لمشاركته فى دوري أبطال أوروبا، وكانت أخر مبارياته فى التشامبيونز ليج بالدور ربع النهائى أمام بايرن ميونخ الألمانى، التى خسرها البارسا بنتجية 8-2.

