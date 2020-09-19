كارتيرون يكشف لليوم السابع حقيقة تهنئة الأهلى بلقب الدورى

أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للزمالك والحالى للتعاون السعودى، أن الحساب الذى نشر تهنئة للنادى الأهلى عبر "تويتر" ليس تابعا له، بعدما انتشرت فى الساعات الماضية تغريدة لأحد الحسابات المنسوبة له تقدم التهنئة للنادى الأهلى بحسم لقب الدورى للمرة الـ42 فى تاريخه، عقب خسارة الزمالك أمام أسوان، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثامنة والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وقال كارتيرون المدير الفنى السابق للزمالك، فى تصريحات لليوم السابع، إن ذلك الحساب ليس له أى علاقة به وإنه ليس تابعا له، محذراً من التعامل معه.

وخسر فريق التعاون السعودي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، أولى مبارياته مع المدرب الجديد في بداية مشواره وذلك أمام بيرسبوليس الإيراني في المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة القطرية "الدوحة"، ضمن منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.

جاء الهدف الوحيد للفريق الإيراني عبر بشار بنيان لاعب بيرسبوليس في الدقيقة 49 من ركلة جزاء، بهذه النتيجة يظل التعاون متصدرًا مجموعته بـ6 نقاط، متفوقاً على الدحيل القطرى بفارق الأهداف، حيث خسر الأخير أيضا اليوم أمام الشارقة الإماراتى، وخاض فريق التعاون السعودي، تدريبه الأول، منذ 48 ساعة تحت قيادة كارتيرون مباشرة بعد توقيع عقود تدريب الفريق السعودي، مساء الخميس، بعقد لمدة عامين وقرر المدرب الفرنسي، الثلاثاء الماضي، فسخ تعاقده مع الزمالك.

وقال كارتيرون عقب اللقاء "وصلت قبل اللقاء بيوم، تحدثت مع اللاعبين لكن لم تسنح لى الفرصة للمساهمة فى التحضير لهذه المباراة، هذه بطولة صعبة لأننا سنلعب مباراة كل 3 أيام، لكن لدينا 6 نقاط ولازلنا فى المنافسة".

