عمدة لندن يحذر من احتمال فرض قيود إغلاق لإبطاء انتشار فيروس كورونا

حذر عمدة لندن، اليوم السبت، من أنه من "المرجح بشكل متزايد" أن تكون هناك حاجة قريبا إلى فرض قيود إغلاق من أجل إبطاء انتشار فيروس كورونا في العاصمة البريطانية، وقال صادق خان - في بيان نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية في نسختها الإلكترونية - إنه يجب اتخاذ إجراء قبل أن يخرج الفيروس عن نطاق السيطرة، مضيفا أنه والمسؤولين ينظرون في فرض إجراءات في لندن كتلك المفروضة بالفعل في أجزاء أخرى من المملكة المتحدة.

وأوضح خان، أنه عقد اجتماعًا طارئًا مع القياديين في مجلس لندن والحكومة والصحة العامة في إنجلترا لمناقشة الخطوات التالية.

وأضاف خان "لقد قال رئيس الوزراء إننا نشهد الآن بداية موجة ثانية من كوفيد-19 في أنحاء المملكة المتحدة"، وتابع "يجب أن يعلم سكان لندن أيضًا أنني أشعر بقلق بالغ إزاء أحدث الأدلة التي رأيتها اليوم من خبراء الصحة العامة حول الوتيرة المتسارعة التي ينتشر بها كوفيد-19 الآن هنا في لندن".

وشدد خان "لدي رأي راسخ بأنه ينبغي عدم الانتظار، كما حدث قبل ستة أشهر، حتى يخرج هذا الفيروس عن نطاق السيطرة مرة أخرى قبل اتخاذ أي إجراء".

وخلص خان في بيانه إلى أن "أفضل شيء لكل من الصحة العامة والاقتصاد هو فرض قيود جديدة في وقت مبكر، بدلاً من الإغلاق الكامل عند فوات الأوان - ولكن يجب على الحكومة أن تضمن بشكل عاجل وجود منظومة اختبارات تعمل بكامل طاقتها".

وكان رئیس الوزراء البریطاني بوریس جونسون قد صرح أمس /الجمعة/ بأن موجة ثانیة من فیروس كورونا المستجد تجتاح بلاده معتبرا أنه " كان أمرا متوقعا ولم یكن بالإمكان تفادیه".

وأكد جونسون أنه لا یرغب في رؤیة إغلاق عام آخر كالذي تم تطبیقه في الفترة بین مارس ویولیو الماضیین، لكنه اعتبر أن تشدید إجراءات التباعد الاجتماعي سیكون أمرا لا مفر منه.

وجاءت تصريحاته بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة البريطانية، يوم الجمعة، عن تسجيلها 4322 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وفي أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ 8 مايو، ليصل العدد الإجمالي إلى 385 ألفا و936 حالة، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد 41 ألفا و732 شخصا.