حجازي يغيب عن وست بروميتش ضد إيفرتون فى الدورى الإنجليزى للإصابة

يغيب أحمد حجازي نجم المنتخب الوطني عن وست بروميتش ألبيون في مباراته أمام إيفرتون اليوم، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما أعلن الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني للفريق تشكيل الفريق بدون المدافع الدولي المصري الذى يغيب عن المباراة التى يخرج فيها الفريق لمواجهة إيفرتون في جوديسون بارك للإصابة.

وتواجد حجازي على مقاعد البدلاء في المباراة الأولى ضد ليستر سيتى التى انتهت بفزو الثعالب بثلاثية نظيفة وبعدها خرج من قائمة مباراة هاروجيت تاون في الكأس للإصابة، وقال بيليتش مدرب الفريق عقب مباراة الكأس أن حجازي تعرض لإصابة في التدريبات وسيعود إلى الفريق بعد أسبوع."

ويدخل إيفرتون مواجهة اليوم وفى رصيده 3 نقاط بعد الفوز الصعب الذى حققه على توتنهام هوتسبير، بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي.

في المقابل، افتتح وست بروميتش مشواره في الموسم الجديد للبريميرليج بالسقوط أمام ليستر سيتى، بثلاثية دون رد، قبل أن ينجح بعدها في التأهل إلى الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه على ضيفه فريق هاروجيت تاون، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضى.



