المفتى يجيز تعطر النساء ويؤكد: يدخل فى حيز النظافة شرط ألا يكون نفاذا

قال الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية ، إن التعطر للرجال والنساء يدخل في حيز النظافة ومظهر الإنسان، مؤكدا أنه لابد أن يعيش الإنسان نظيف، وهذه مطلوبات شرعية.

وأضاف خلال لقائه الإسبوعى ببرنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه لابد أن يتفق الشكل الجميل مع الجوهر والقلب الطيب، و التعطر للمرأة يعني الظهور بسلوك حضارى، مشيرا إلى أن استخدام العطور بالنسبة للمرأة لابد وأن يكون غير ملفت، حيث إنه لابد أن يكون هناك اعتدال في استعمال العطور.

وأكد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، أن معركة الوعى هي السبيل الوحيد للنجاة، موضحاً أن عدم ترديد الشائعات مطلوب شرعاً والإنسان مسئول عن كل كلمة ينطق بها ويكتبها وكل إشارة يشير بها.

وأوضح المفتى:"تشيير الأخبار الكاذبة وكتابة أخبار غير حقيقة وبوستات وترديد الشائعات كله مسجل وستلقاه يوم القيامة وتقول مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرو ولا كبيرة إلا أحصاها". وتابع: "أننا أمام كم كبير من الشائعات التي أنتجها التقدم العلمى في مجال التكنولوجيا والفضاء الإلكترونى ونحن في عصر اختلطت فيه الرؤى ويجب أن نتبين" موضحاً، أن هناك قنوات معادية تريد أن تهدم هذا المجتمع وعداوتها واضحة ولا بد ألا نقبل أي خبر يلقى هكذا ولا بد من التثبت الحقيقى. واستكمل: "كلنا في سفينة واحدة وهناك التحديات التي تأتينا من الخارج، يقولون ما يقولون طالما أننا في تماسك وعلى قلب رجل واحد"، مؤكداً على ضرورة الوعى والتثبت والتحقق على أرض الواقع. وشدد مفتى الديار المصرية، أنه كان هناك دعوات كثيرة قبل ذلك ولم تجد أذاناً صاغية وفشلت، مؤكدا أننا كمصريين لدينا ثقافة الوعى الحقيقى.



