نجاة الصغيرة تعود للغناء بـ"تعظيم سلام" للجيش المصرى ألحان صلاح الشرنوبى

تعود النجمة نجاة الصغيرة للساحة الغنائية بعد فترة غياب بأغنية وطنية تحمل عنوان "تعظيم سلام" من ألحان صلاح الشرنوبى، وتوزيع يحيى الموجى وحصل اليوم السابع على بعض كلماتها حيث تقول: "تعظيم سلام.. لجيش بلادى.. خير جنود الأرض.. دولا حماة العرض.. دولا ولادنا.. وحمي بلادنا.. جوه قلوبهم فرض.. دولا ع الجبهة وحوش.. جيش بيساوي جيوش.. اللي يفكر يوم يعادينا يبقي ميعرفهوش..تعظيم سلام..لجيش بلادي. محروسة بيه بلادى".

وقد أوضح الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي أن الأغنية كانت ستقدم منذ عامين لكن لظروف خاصة بالفنانة القديرة نجاة تم تأجيلها، لكن في وقت قريب جدا سوف تسجلها النجمة الكبيرة نجاة قيثارة الغناء لطرحها في أقرب وقت.

وكان آخر ظهور للفنانة نجاة الصغيرة، في مداخلة تليفونية في 2015، مع الإعلامية لميس الحديدي، وكان بمناسبة طرح أغنية وطنية كانت قد سجلتها قبلها بسنوات قليلة، إلا أن الأغنية لم تطرح في وقتها، وكان سبق طرح الأغنية بعد 10 سنوات من الغياب.

يذكر أن نجاة اختارت أن تكون عودتها للساحة الفنية فى 2016 من خلال عمل فنى مُتكامل يحمل كلمات من إبداع الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، ونغمات الموسيقار الكبير طلال، فى أغنية "كل الكلام" التى وزعها موسيقياً يحيى الموجى وأخرجها تليفزيونياً هانى لاشين.

