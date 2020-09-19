روسيا ترحب بقرار استئناف تصدير النفط الليبى

رحّبت الخارجية الروسية اليوم السبت، بقرار السلطات الليبية استئناف تصدير النفط فى المستقبل القريب، معتبرة أنها خطوة أولى نحو تعزيز الثقة بين الأطراف المتصارعة فى البلاد، ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا قولها "إننا نرحب بهذا القرار ونعتبره الخطوة الأولى نحو بناء الثقة بين الأطراف الليبية المتحاربة وإقامة تعاون بناء لصالح الليبيين جميعهم، بغية تجاوز تداعيات الصراع الأهلي واستعادة وحدة البلاد".

وكان قائد الجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر قد أعلن أمس الجمعة عن قرار استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي لمنع استمرار تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.

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