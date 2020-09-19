فايلر يصدم أحمد الشيخ بقرار مفاجئ فى الأهلي

تلقى أحمد الشيخ لاعب الأهلي صدمة قاسية من السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، قبل نهاية الموسم الحالى، وظهر الشيخ بشكل جيد خلال الفترة الماضية وبدأ يستعيد مستواه ويصبح مؤثراً مع الفريق، إلا أن فايلر أبلغ لجنة التخطيط للكرة بالأهلي بأنه لا يُمانع رحيل أحمد الشيخ، خاصة أن هناك أكثر من لاعب محلي مُرشح لتدعيم صفوف الفريق بـ"جناح" أفضل من الشيخ.

على جانب آخر، ينوي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الدفع باللاعبين الذين لم يُشاركوا مؤخراً مع الفريق لأسباب مختلفة فى المباريات المقبلة بهدف تجهيزهم للارتباطات الأفريقية القادمة للمارد الأحمر بعدما حسم الفريق بطولة الدوري رسمياً أمس، الجمعة، إثر خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف في الجولة الـ28 للدوري ، وجاء حسم الاهلي للدوري أمس قبل مباراته أمام المقاصة المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة في الجولة الـ28 والتى سيخوضها المارد الأحمر كـ"تحصيل حاص" بعدما توّج بلقب الدوري أمس للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تارييه.

واستقر فايلر على الدفع باللاعبين الذين غابوا عن تشكيل الفريق الأساسي الفترة الماضية لأسباب مختلفة، وفى مقدمتهم محمود كهربا الذى غاب عن الأهلي 10 مباريات بسبب الإيقاف على خلفية أحداث السوبر المحلي أمام الزمالك فى اللقاء الذى أقيم بالإمارات ، قبل أن يعود اللاعب ويُشارك لعدة دقائق في مباراتي الأسماعيلي والإتحاد في الجولتين الماضيتين كما ينوى المدرب السويسري في الإعتماد على حسين الشحات نجم الفريق العائد لقائمة الاهلي أمام المقاصة بعد غياب عدة أشهر على خلفية جراحة "الفتاق" التى أجراها في 21 يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يعتمد فايلر على الثنائي كهربا والشحات في التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة محلياً بهدف تجهيزهم للمباريات الأفريقية وتحديداً موقعة الوداد المغربي منتصف أكتوبر المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لا سيما أن الاهلي يُعاني من تراجع مستوى "أجنحة" الفريق مؤخراً وتحديداً أجاي وجيرالدو لذا سيكون من الطبيعي منح الفرصة كاملة للشحات وكهربا.